أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يعلن عن تنظيم دورات في حماية حقوق الطفل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يعلن عن تنظيم دورات في حماية حقوق الطفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن نية المجلس تنظيم أكثر من دورات مفيدة في حماية حقوق الطفل والأسرة، فضلًا عن توفير سيل من المعلومات يُقدم لكافة الصحفيين، حتى تؤدي هذه الدورات لتحسين حياتنا كصحفيين، مؤكدًا أن كل برنامج يتعلق بالطفل المجلس على استعداد للمساعدة في تمويله، ومده بسيل من المعلومات الجديدة، وإعطائه مستشارين أكفاء، لافتًا إلى أن المجلش له حدود لنستطيع تقديم خدمة إعلامية جيدة للطفل والمرأة المصرية.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ومنظمة اليونيسيف، لعرض ومناقشة اتفاقية التعاون بينهم، والذي يستهدف إيجاد آلية مشتركة، لتفعيل دور الإعلام في مصر من أجل تحسين حياة الأطفال وأسرهم وحماية حقوقهم.

وأضاف: "بدون توافر المعلومات يكون موقف الصحافة ضعيفًا، فنحن نحرص على أن يكون لدى كل المعنيين بشؤون الطفل والمرأة سيل من المعلومات، ويجب أن نضع في حسباننا أيضًا عنصر الجمال، فليس كل شيء في مصر قبيحًا، وتجربة اليونيسيف جديدة ومهمة ونؤكد التزامنا بتنفيذ كافة بنود هذا البروتوكول وأقول للجميع إن هذه الفرصة مهمة وجيدة".