أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يوجه بمراجعة بعض مشروعات التنمية الجارية في سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يوجه بمراجعة بعض مشروعات التنمية الجارية في سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعين مع كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية بمقر الوزارة.

وتم خلال لقاء السيد الوزير مع اللواء خالد فودة بحث آخر استعدادات المحافظة لاستضافة مؤتمر "أفريقيا 2018" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وتوفير بعض الاحتياجات المطلوبة للجهاز التنفيذي للمحافظة لخروج المؤتمر بصورة جيدة تليق باسم مصر.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة بعض مشروعات التنمية الجارية بالمحافظة خاصة مشروع تطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين، وتطوير الخدمات في بعض مدن المحافظة منها مدينة الطور.

وخلال لقاء اللواء محمود شعراوي مع محافظ الإسكندرية تم متابعة تطورات الخطة الاستثمارية ومعدلات تنفيذ بعض المشروعات الجارية، واستعدادات المحافظة فيما يخص موسم الأمطار والسيول والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالإسكندرية.

