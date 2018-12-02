شكرا لقرائتكم خبر عن حالة من الترقب بجلسة «اقتحام السجون» عن حضور «مبارك» من عدمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وشهدت قاعة المحكمة حضورًا مكثفا من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، وسمحت المحكمة بدخول أهالي المتهمين لحضور جلسة المحاكمة، وحالة من الترقب بين الحضور من الإعلاميين عما إذا كان «مبارك» سيحضر من عدمه.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في عام 2014، وحددت محكمة الاستئناف دائرة المستشار شعبان الشامي لنظر القضية، والذي أصدر حكمًا فيها بإعدام «مرسى» ومحمد بديع وعدد من قيادات الإخوان، إضافة إلى معاقبة 20 آخرين بالسجن المؤبد.

قدم دفاع المتهمين طعنًا على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن المتهمين، وألغت في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم.

وحددت محكمة الاستئناف دائرة المستشار محمد شيرين فهمى لنظر القضية والتي نظرتها في 26 فبراير عام 2017.