شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ربة منزل على يد أشقائها لشكهم في سلوكها بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بطعنات على يد أشقائها لشكهم في سلوكها.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، بحادث قتل بإحدى قرى مركز مطاي، بمقتل «ه. ع. م – 30 سنة»، على يد أشقائها، بحجه حملها سفاح، رغم طلاقها قبل 7 أشهر من زوجها.

وجرى القبض على المتهمين، والتحفظ على جثة المجني عليها للعرض على الطب الشرعي، وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.