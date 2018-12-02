شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: منظومة الوافدين تمثل صناعة.. والمجتمع المصرى جاذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن افتتاح مقر الإدارة المركزية لشئون طلاب الوافدين اليوم الأحد، يأتى فى إطار التوسعات التى تشهدها المنظومة منها وجود الجامعات الأجنبية والتنكولوجية والأهلية والخاصة، موضحا وجود تسهيلات للطلاب لمنافسة طلاب العالم ومواكبة عمليات التطوير.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الوزير على هامش افتتاح مقر الإدارة المركزية لشئون طلاب الوافدين بحى السفارات، وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والمهندس هشام عرفات وزير النقل، ووزير التعليم السودانى، وعدد من السفراء، أن خطة تطوير الوزارة فى تطوير منظومة الوافدين، واستهداف أعداد أكبر للوافدين بالجامعات المصرية، منوها إلى أن الوزارة خصصت خطا ساخنا للتواصل ورصد مشكلات الطلاب الوافدين والتواصل مع إدارة الجامعات.

وأكد عبد الغفار، أن منظومة الوافدين أصبحت تمثل صناعة، ولابد من لتعامل اقتصاديا بها مع وجود خدمات أخرى تقدم للطلاب الوافدين لجذب أعداد أكبر، مشيرا إلى وجود أماكن بمصر جاذبة للطلاب وبالمجتمع المصرى خاصة بعد تصنيفه من منظمة اليونسكو من أهم المجتمعات الجاذبة للطلاب الوافدين.