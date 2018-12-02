شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من رئيس الزمالك، والتى تطالب بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص. اختصمت الدعوى رقم 4323 لسنة 73 قضائية وزير الشباب والرياضة. كانت قررت الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم السبت، رئيس نادى الزمالك، لمدة عامين، نتيجة تجاوزاته الأخيرة، تجاه أعضاء اللجنة، ومخالفته للوائح والقوانين.

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .