شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عابدين: الرئيس سيحكم مصر من العاصمة الإدارية نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الرئيس سيحكم مصر من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2020.

وأضاف اللواء أحمد زكى عابدين، خلال احتفالية توقيع أول محطة تبريد مركزى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة ترغب فى أن تكون العاصمة الإدارية مدينة نموذجية، وسيتم تطبيق وتنفيذ ما يتم تنفيذه داخل العاصمة الإدارية فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع.

وأكد أن مبانى الحى الحكومى وكلى مجلس الوزراء ومبنى الرئاسة سيتم الانتهاء منها بالكامل خلال عامين من الآن.

وكان اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قد أكد أن محطة التبريد المقرر تنفيذها داخل العاصمة الإدارية تعد أكبر مشروع تبريد فى الشرق الأوسط، وبعد نقله اقتصادية كبرى.

وأضاف اللواء أحمد زكى عابدين، خلال توقيع اتفاقية توقيع إنشاء أول محطة تبريد مركزى، بحضور وزير البترول، أن الشركة كانت تفكر فى إنشاء هذه المحطة بنظام حق الانتفاع، ولكن تم تعديل الدراسة، لتشمل عملية الإنشاء حكومية خالصة.

وأوضح أن كل المواد المستخدمة فى هذه المحطة تكون من الناتج المحلى المصرى، مشيرا إلى أن الشركة تسعى للتوسع فى محطات التوليد لتكون كل مبانى العاصمة الإدارية تعمل بنظام التبريد.