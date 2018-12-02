شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إزالة 23 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال 6 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أنه تمت إزالة 23 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 1516 فدانا خلال 6 أيام. وذلك في إطار حملة وزارة الزراعة بإزالة التعديات البسيطة المتمثلة في الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات على مستوى الجمهورية.

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