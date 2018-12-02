شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الجريدة الرسمية 2 ديسمبر 2018 (نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 271، الأحد، عددًا من قرارات الوزراء والمحافظين.

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