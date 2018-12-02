شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم الاختصاص بنظر دعوى مقامة من رئيس الزمالك والتى تطالب بوقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية القاضى بنت رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة.

اختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية وزير الشباب والرياضة.

كانت قد قررت اللجنة الأوليمبية المصرية تجميد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك من كل الألعاب الأولمبية وذلك بعد التجاوزات التى قام بها فى الفترة الأخيرة، وهددت بعقوبات على النادى فى حالة مخالفته للقرار.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، واللجنة الأوليمبية فيما يتعلق بالجمعية العمومية التي عقدها فى النادى مؤخرًا.

وتضمن البيان الإجراءات العاجلة التى قررتها الأوليمبية ضد مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك إزاء حالة التمادى فى أختراق القانون والعصف بالأخلاقيات والمبادئ الأوليمبية، على حد تعبير البيان الصادر.