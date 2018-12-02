شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. بالعيد الوطنى الـ47 للإمارات.. أهم 10 تواريخ فى حياة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم 2 من ديسمبر الجارى الذكرى الـ47 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهذه المناسبة نشرت قناة سكاى نيوز إنفوجراف يتتبع مراحل تشكيل وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة، وانضمامها إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وفى ذلك التاريخ التقى الراحلان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي فى خيمتين بالصحراء على مرتفع يسمى "عرقوب السديرة" بين دبى وأبوظبى، واتفقا على إقامة دولة، ووجها دعوة لبقية الإمارات للإنضمام إليهما، بحسب ما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتى.





1820 - 1853: أبرم البريطانيون معاهدة السلام العامة مع شيوخ عرب الساحل، ثم اتبعت فى العام 1853، بمعاهدة السلام البحرى الدائمة.

1952: تأسس مجلس الإمارات المتصالحة، وكان يتألف من حكام الإمارات السبع، وكان مركزه دبى، وعقد أول اجتماع له فى 23 مارس من العام نفسه.

18 فبراير 1968: فى ختام اجتماع عقد فى قرية "عرقوب السديرة" بين إمارتى دبى وأبوظبى اتفق حاكما الإمارتين على إقامة الوحدة ووجها دعوة لباقى الحكام للإنضمام إليها.

25- 27 فبراير 1968: استجاب حكام إمارات أم القيوين والشارقة والفجيرة وعجمان فى اجتماع دبى الأول على الانضمام للوحدة.

9 أبريل 1968: بعث المقيم السياسى البريطانى فى منطقة الخليج السير ستيوارت كروفورد، من مقر إقامته فى البحرين، رسائل إلى حكام المنطقة يبلغهم فيها عزم بريطانيا الانسحاب من الخليج العربى فى موعد غايته نهاية 1971.

18 يوليو 1971: فى اجتماع دبى الثانى، تم التوقيع على اتفاقية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وتضم أبوظبى ودبى وأم القيوين والشارقة والفجيرة وعجمان، وصدر الدستور المؤقت.





1 ديسمبر 1971: وقع المقيم السياسي البريطاني مع حكام الإمارات وثيقة إلغاء "المعاهدة العامة للسلام"، التى وقعت عام 1820.

2 ديسمبر 1971: اجتمع حكام إمارات الست أبوظبى ودبى والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، وأقروا الدستور وأعلن قيام الاتحاد، وتم رفع علم الوحدة بقصر الضيافة فى دبى، انتخب الشيخ زايد رئيسا للاتحاد والشيخ راشد نائبا له.

6 ديسمبر 1971: انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جامعة الدول العربية، وأصبحت العضو 18 فى الجامعة.

9 ديسمبر 1971: انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة، لتصبح العضو رقم 132 فى المنظمة.

23 ديسمبر 1971: أرسلت رأس الخيمة خطابا للمجلس الأعلى للاتحاد طالبة الانضمام للدولة، وهو ما تحقق فى 10 فبراير من العام 1972.







