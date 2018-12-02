شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توقع اتفاقية توأمة مع فلوريدا لدعم مجالات المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و كارلوس إنثيسو محافظ فلوريدا بجمهورية أوروجواى الشرقية إتفاقية توأمة وتعاون بين المحافظتين لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون وتنمية وتطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

وقال المحافظ فى كلمه له إن الاتفاقية تمت من أجل تعميق أوجه التعاون بين مصر وأورجواى فى شتى المجالات والتعاون الفنى فى مجالات الإنتاج والتجارة والزراعة وإعادة التشجير والتعليم والثقافة والصحة والسياحة والرياضة.

وأكد المحافظ على الاستفادة من الخبرات الأورجوانية فى مجالات الطاقة الشمسية وادارة المخلفات ودعم التعاون الاقتصادى حيث اطلع المحافظ على عدد من المشروعات الهادفة التى تتم فى محافظة فلوريدا وتساهم فى الاستفاده من المخلفات، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق نموذج مصغر من تلك المشروعات كتجربة فى مناطق محددة لدراسة مدى إمكانية تنفيذها فى أكثر من منطقة .

ومنح المحافظ درع محافظة الجيزة إلى محافظ فلوريدا وذلك فى حضور إنريكى ريبيرو سفير دولة أوروجواى وممثلين فى مجالات المجازر والألبان والأغنام والماشية بدولة أوروجواى.

وأشار راشد إلى أنه تم تنظيم جولة سياحية للوفد الأوروجوانى بعدد من المناطق السياحية والأثرية للاطلاع على حضارة مصر الفرعونية وفى إطار سعى محافظة فلوريدا إلى دعم الملف السياحى بمصر وتنظيم رحلات سياحية لمواطنى أوروجواى للمزارات السياحية بمصر.

وأكد سفير أوروجواى أنه منذ زيارة رئيس دولة أوروجواى إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجهورية وهناك توجه من البلدين لتعميق العلاقات الاقتصادية.