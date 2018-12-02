شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عابدين: محطة تبريد العاصمة الإدارية الجديدة الأكبر فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، فعاليات توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة تبريد مركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه قال اللواء أحمد زكى عائدين، إن هذا المشروع هو أكبر مشروع تبريد فى الشرق الأوسط، ويعد نقله اقتصادية كبرى.

وأضاف اللواء أحمد زكى عابدين، خلال توقيع اتفاقية إنشاء أول محطة تبريد مركزى، بحضور وزير البترول، أن الشركة كانت تفكر فى إنشاء هذه المحطة بنظام حق الانتفاع، ولكن تم تعديل الدراسة، لتشمل عملية الإنشاء حكومية خالصة.

وأوضح أن كافة المواد المستخدمة فى هذه المحطة تكون من الناتج المحلى المصرى، مشيرا إلى أن الشركة تسعى للتوسع فى محطات التوليد لتكون كافة مبانى العاصمة الإدارية تعمل بنظام التبريد.