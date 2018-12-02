مصر | ضبط مسؤولين بوحدة محلية بالشرقية لتمكينهما آخرين من البناء على أراضي مخالفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسؤولين بوحدة محلية بالشرقية لتمكينهما آخرين من البناء على أراضي مخالفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث الأموال العامة، اثنين من مسؤولي وحدة محلية بالشرقية لتواطئهما مع آخرين في تمكينهما بالبناء على أراضي مخالفة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, تواطؤ اثنين من مسئولي الوحدة المحلية بقرية بيشة القايد التابعة لمركز ومدينة الزقازيق ( رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية سابقاً وحاليا مشرف فني بمديرية الإسكان والمرافق بالزقازيق- فني شئون هندسية بذات الوحدة سابقاً وحالياً بحي ثان الزقازيق )؛ مع بعض المواطنين واستغلال موقعهما الوظيفي في غضون عامي 2013/2014، وتمكين اثنين من المواطنين ( فني كهرباء – موظف ) من التعدي على الأراضي الزراعية بقرية كفر عطاالله مكاوي بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبناء عقارات سكنية عليها "بدون ترخيص" ومنحهما خطابات توصيل المرافق للعقار المخالف.

وتبين عدم اتخاذ المسؤولين الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المذكورة بالمخالفة لأحكام القانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعتين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.