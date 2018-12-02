مصر | تحرير 70 مخالفة رادار في حملات مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 70 مخالفة رادار في حملات مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1474 مخالفة انتظار خاطئ، 140 بدون قيادة، 115 بدون تسيير، 434 متنوع، 1947 نـمــوذج 125، 32 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 70 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، وغيرها من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

