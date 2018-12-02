أخبار مصر | موانئ البحر الأحمر: وصول 300 سيارة لميناء بورتوفيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موانئ البحر الأحمر: وصول 300 سيارة لميناء بورتوفيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم، لاستقبال السفينة الفيروز وعلى متنها 300 سيارة قادمة من جدة.
كما يغادر ميناء سفاجا، 4 سفن وهي الرياض والحرية 1 والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج وسفر السفينة سينا.
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