أخبار مصر | مذكرة للنقيب ودعوى.. انقسام على تشكيل الهيئة التحريرية لموقع الخبر التابع لـ'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة للنقيب ودعوى.. انقسام على تشكيل الهيئة التحريرية لموقع الخبر التابع لـ'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عدد من الزملاء العاملين بالصحف الحزبية المتعطلة، بمذكرة للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة؛ اعتراضًا على التشكيل الذي وضعته هيئة مكتب النقابة لموقع "الخبر" التابع لها، والذي سيتم إطلاق البث التجريبي له خلال الأيام المقبلة.

ودخل عدد من الزملاء المعترضين في اعتصام بمكتب النقيب؛ لمطالبته بإعادة تشكيل الهيئة التحريرية للموقع.

وطالب المعترضون بوقف العمل بقرار هيئة المكتب بتشكيل الهيئة التحريرية، وذلك لحين وضع معايير مهنية واضحة لاختيار القائمون على تشكيل الموقع والإشراف عليه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الخبراء تضع تلك المعايير.

وكانت اعتمدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، في قرارها رقم 131 لسنة 2018، الهيئة التحريرية لموقع "الخبر" التابع لنقابة الصحفيين، بالإضافة إلى الهيكل الإداري والتنظيمي؛ وذلك بدءً لتدشين الموقع والبث التجريبي.

وهدد المعترضون برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة والتصعيد ضد ذلك القرار.

وقال نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة لـ"الفجـر" في تصريحات سابقة، إن الموقع سيتم بدء البث التجريبي له خلال الأيام القليلة الماضية، على أن يتم الانتهاء من الحصول على ترخيصه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.