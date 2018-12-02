شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 2 ديسمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وسفير إيطاليا بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، منتدى أعمال التكنولوجيات الخضراء للنمو المستدام وحياة أفضل، الذي تنظمه سفارة إيطاليا بالتعاون مع مؤسسة «إيكوموندو» الإيطالية.

تفتتح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير الصناعة والتجارة عمرو نصار فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس «The 5th CEOs THOUGHTS 2018»، الذي تنظمه شركة المال «جي تي إم» على مدى يومين.

يبحث وزيرا الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات في مجال تكنولوجيا المعلومات والنشر الإلكتروني والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي.

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر؛ لبحث سبل التعاون والتشاور بين اللجنة والوزارة، كما تعقد لجنة الشباب والرياضة بالنواب اجتماعا للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأولمبية.

تبدأ احتفالات مدينة وجدة، بعد أن اختارتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الأليسكو» عاصمة الثقافة العربية خلفا لمحافظة الأقصر، وتترأس وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وفد مصر المشارك في الاحتفالات التي تقام تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس، وتنطلق بأسبوع ثقافي مصري.

يبدأ وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية، برئاسة عضو مجلس الشورى السعودي عساف بن سالم أبوثنين، زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والاستثمار والثقافة والبرلمان؛ لبحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية للجزائر، تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمواد البناء المبتكرة، الذي تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتستمر حتى 4 ديسمبر الجاري.

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني الـ47 الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.

يفتتح نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، معهد التدريب بمقر النقابة، الذي يعد أهم معاهد التدريب في مصر والشرق الأوسط في مجال الصحافة والإعلام.