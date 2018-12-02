شكرا لقرائتكم خبر عن "ومن الحب ما قتل".. سمكرى يقتل "شقيق طليقته" لاعتقاده أنه سبب الفرقة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خيل له شيطانه أن شقيق طليقته هو السبب الرئيسى وراء انفصاله عن زوجته، ولم يدرك أن معاملته السيئة لها وإهانتها بشكل دائم السبب وراء طلاقه منها"، حسان على، 41 سنة، يعمل سمكري سيارات، قرر الانتقام من شقيق طليقته وقتله عمدا بعدما رفض عودة شقيقته له لسوء معاملته لها.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خضر طلبة وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحدينى، بالسجن المؤبد 25 عاما للمتهم بتهمة القتل العمد.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 16342 جنايات الوراق، أن المتهم حسان على أبو القمصان، محبوس، 41 سنة، سمكري سيارات، قتل المجنى عليه هانى جلال عبد العزيز "شقيق طليقته" عمدا لما خيل له من كونه سبب الفرقة فيما بينه وبين طليقته، فقصد منزله فى محاولة منه لاقناعه برد شقيقته لعصمته فرفض الأخير لمعاملته السيئة لشقيقته وطرده خارج منزله ، فاستشاط غضب المتهم واستل سلاحا أبيض "سكين" تصادف وجوده مكان الواقعة واعتدى به على المجنى وأصابه فى صدره بطعنة أدت إلى وفاته فى الحال.

وقال محمد سيد ميكانيكى سيارات وتربطه صداقه بالمتهم، إنه فى يوم الواقعة توجه معه إلى منزل المجنى عليه واستقبله الأخير وجلسا سويا دونه بإحدى غرف شقته، وعقب ذلك نمى لسمعه صوت شجار وصراخ فيما بينهم واستل المتهم سكين تصادف وجودها بمكان الواقعة وسدد عدة طعنات بمواضع مختلفه بجسده، ثم فر هاربا تاركا المجنى عليه مفى دمائه وفشلت محاولات إسعافه .

وأضافت شقيقة المجنى عليه خلال التحقيقات، أنها كانت تربطها علاقة زوجية بالمتهم، وانفصلت عنه نتيجة احتدام الخلافات الزوجية فيما بينهما ومعاملتها بشكل سيئ، وألح المتهم بردها لعصمته من شقيقها إلا أنه قابل ذلك بالرفض بناءً على طلبها، ويوم الواقعة وحال تواجدها بمحل سكن والدها فزعت لأصوات صراخ فهرعت لاستبيان الامر، فتلقت نبأ مقتل شقيقها من أحد الجيران على يد المتهم فتوجت لمنزله مبصرة المجنى عليه فى دمائه فحاولت إسعافه بنقله لإحدى المستشفيات إلا أنه قد فارق الحياة.