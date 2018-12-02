شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيروسات الكبدية" تخصص موقعا إلكترونيا يكشف أماكن فحص فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الصحة والسكان، فى المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس "سى"، والأمراض غير المعدية، فى 1877 نقطة مسح فى 11 محافظة.

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لليوم السابع، إن الوزارة خصصت موقعًا إلكترونيًا، وخطًا ساخنًا، للاستعلام عن أقرب نقاط مسح للمواطنين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "www.stophcv.eg"، حيث يقوم المواطن باختيار المحافظة والقسم التابع له، وسيظهر له أقرب نقاط مسح له، أو يمكن الاتصال على الخط الساخن رقم 15335، وسيقوم بالرد مسئول بخدمة عملاء الحملة، ويتم إعلامه بأقرب نقطة مسح تابع لها.

يشار الى أن محافظات المرحلة الثانية تتضمن القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر.