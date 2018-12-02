أخبار مصر | اليوم.. لقاء تاريخي غير مسبوق في مصر بين "مبارك ومرسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. لقاء تاريخي غير مسبوق في مصر بين "مبارك ومرسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين في اقتحام السجون إبان ثورة يناير، ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للشهادة في القضية. وأكدت مصادر مسئولة بالدولة المصرية، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أحد المتهمين في تلك القضية الهامة، وذلك بجانب عدد من الأشخاص الآخرين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين. ومن المتوقع حدوث مواجهة بين "مبارك" و"مرسي"، وتلك الواقعة التاريخية سابقة لم تحدث في مصر قبل ذلك، وهى مواجهة بين رئيسين سابقين داخل المحكمة.

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