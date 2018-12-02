شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي خيري حسن: لازم أحترم رئيس الجمهورية وأقول «السيد الرئيس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي خيري حسن، مذيع النشرة الإخبارية في التلفزيون المصري، إنه تعلم في بداية عمله ضرورة وضع الألقاب قبل اسم المسؤول مثل «فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وقداسة البابا».

وأضاف في لقائه مع برنامج «مساء dmc»، مساء السبت، أنه يعتب على بعض الإعلاميين الحاليين بسبب عدم الالتزام بالألقاب، موضحًا: «بعتب عتاب أخوي على بعض المذيعين اللي بتقول وقال السيسي أو وقال مدبولي لازم نحترم رئيس الجمهورية، المفروض نقول السيد الرئيس».

وأوضح أنه تأثر كثيرًا بأستاذه صبري سلامة الذي عمله الإذاعة الخارجية، معقبًا: «علمنى كيف أملء الهواء، وأتكلم فترات طويلة، وقال لي أقعد على النيل وكلمه واعتبره حشد».