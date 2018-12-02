شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بوقف دمج المعاقين بالمدارس لفترة زمنية.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماجده نصر، عضو لجنه التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن دمج الطلاب المعاقين بالمدارس خطوة مطلوبة ومفيدة لكافة الطلبة بالمدارس، مؤكدة أنه لا ينكر وجود حاجة لإعاده التفكير فى التجهيزات والآليات المتطلبة بالمدارس لتطبيق قرار الدمج بالمدارس.

ولفتت عضو لجنه التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " ، أنه لازالت هناك احتياجات لتطبيق قرار الدمج بشكل أدق أكثرـ، وتهيئة الفصول أكثر، وتدريب المعلمين على التعامل مع المعاقين من الطلبة وتوعية باقى الطلبة بآليات التعامل معهم .

وأشارت عضو لجنه التعليم والبحث العلمى،إلى أنه لا مانع من بحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن وقف قرار تطبيق دمج الطلبة المعاقين بالمدارس، لافتة إلى أنه فى حالة ثبوت عدم مناسبة تطبيق ذلك القرار فى الوقت الحالى وعدم وجود تهيئة للمدارس يجب وقفه لفترة زمنية واضحة ومعلنة لحين تهيئة المعلمين والمدارس.

وتابعت قائلة "ليس عيبا إلغاء خطوة صحيحة نتيجة التطبيق الخاطىء ..ولكن الأهم تحديد جدول زمنى واضح لعودة التطبيق ".

وكان قد تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطه لمطالبة وزير التربيه والتعليم طارق شوقى بوقف قرار تطبيق دمج المعاقين بالمدارس .