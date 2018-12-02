شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس مخابرات قطر: الإرادة السياسية بالدوحة منعدمة..وتميم يحركه الرعاة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود منصور، مؤسس مخابرات قطر، أن المدركات الواضحة لكل من يتابع ما يحدث داخل الدولاب الأميرى لقطر ،أن الإرادة السياسية فى الدوحة منعدمة ولا يمتلكها أمير قطر الحالى تميم بن حمد، أو السابق حمد بن خليفة آل ثانى.

وقال مؤسس مخابرات قطر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تميم بن حمد أصبح دمية يتم تحريكه من الرعاة الذين يقدمون ضمانات بقاء نظام الحكم الحالى فى قطر على ما هو عليه، متابعا: على ذلك فإن المشكلة الكبرى التى تصدر من حاكم قطر هى المطالب الـ 13 التى تطالب بها دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب فهى جرائم خطيرة تدعم المخطط الغربى ضد المنطقة والعالم الإسلامى.

وأشار مؤسس مخابرات قطر، إلى أن العلاقة القطرية الإسرائيلية هى شئ ضمنى يكفل للمخطط الصهيونى وللضمانات الأمريكية تجاه الدولة العبرية فى فلسطين البقاء من خلال علاقات الطيبة مع محيطها العربى فإن العلاقة الاسرائيلية القطرية لم تبدأ اليوم أو أمس بل يعود تاريخها إلى الانقلاب الذى قاده حمد بن خليفة أمير قطر السابق، بمعاونة حمد بن جاسم آل ثانى ضد المرحوم الشيخ خليفة بن حمد ال ثانى فى عام 1995، وبدأت العلاقات بين الحاكم القطرى فى ذلك الحين والحكومة الإسرائيلية تطرق أبواب وممرات عديدة.

ولفت مؤسس مخابرات قطر، إلى أن هذه العلاقات وهذا التطبيع بين قطر وإسرائيل تنوع ما بين علاقات اجتماعية وثقافية والمالية والتجارية، بالإضافة إلى الدعم الفنى لإدارة العمل السياسى وتنظيم علاقات قطر جزء رئيسى مسؤول عن التمويل والإيواء والدعاية الاعلامية لمخطط الإهابى فى المنطقة.