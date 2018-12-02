شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 445 سفينة قناة السويس بحمولة 28.7 مليون طن فى 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 57 سفينة قناة السويس الخميس قبل الماضى بحمولة 3.7 مليون طن، وعبور 49 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم السبت 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت الأحد 32 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن، فيما عبرت قناة السويس الإثنين، 47 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت الثلاثاء 47 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 55 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت يوم الخميس 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الجمعة 51 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ9 أيام الماضية إلى 445 سفن بحمولة 28.7 مليون طن.