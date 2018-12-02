شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يداعب هبة قطب: «هتقعدي في البيت يا دكتورة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داعب الإعلامي عمرو أديب الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، قائلًا: «هتقعدي في البيت يا دكتورة، الست هتاخد القرص (الفياجرا النسائية) ومحدش هيجديلك تاني».

جاء ذلك في معرض تناول برنامج «الحكاية»، على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، الفياجرا النسائية، وحذرت «قطب» من تناول العقار في بداية اليوم، مشيرة إلى ضرورة تناولها قبل النوم.

وقالت إن تعليمات تناول الفياجرا النسائية تشمل عدم استخدامها مع الخمور، مضيفة: «لازم يتاخد مدة على بعضها، على الأقل شهرين، وإذا لم يؤدي إلى نتيجة يتم الإقلاع عنه»، مشيرة إلى أن الموقع الرسمي للعقار أعلن أنه «غير مؤثر».

وأوضحت أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» وافقت على عقار الفياجرا النسائية بعد 11 عامًا من الرفض، بعد اتهامها بـ«التحيز للرجال ومنع المحفزات النسائية».