شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشي يعلق على فستان رانيا يوسف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي وائل الإبراشي، تعليقا على إطلالة الممثلة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه كان «مقززًا وقبيحًا أكثر من اللازم، لكنها اعتذرت للجمهور في بيان رسمي».

وأضاف في برنامجه «كل يوم» عبر فضائية «ON E»، مساء السبت: «لا شك أنه كان هناك مغالاة من بعض الجهات، والمشهد كان سيئًا لكنه استغل استغلالًا كبيرًا للإساءة للفنانين».

وتابع: «لا بد من الحفاظ على القوة الناعمة وإغلاق الأبواب أمام كل من يحاول التصيد لها، والبعض يحاول الآن تصيد هذا المشهد باعتباره مسيئًا للفن، لكنه مجرد سلوك فردي أحمق واختيار خاطئ يسيء إليها وليس للفن».