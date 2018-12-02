شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم للتأكد من سلامة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ـ إن هناك تكليفات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الادارة المركزية للصحة العامة والمحاز ومديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالف واتخاذ جميع الاجراءات القانونية.

وأضافت نائب وزير الزراعة،فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الحملات التفتيشية على اسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين.

وقال تقرير الخدمات البيطرية إن الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات .

وأضاف التقرير، أن الهدف الاساسى للادارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة .