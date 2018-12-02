أخبار مصر | خطوات استخراج وتجديد بيانات بطاقة الرقم القومي من خلال الإنترنت

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خطوات تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل تأتي في إطار التحديثات المستمرة التي يجريها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بشأن الأوراق الثبوتية الخاصة بالمواطن المصري، من أجل تخفيف العبء والوقت والجهد، رفع المعاناة عن المواطن المصري، وبعد إعلانها عن إصدار بطاقات الرقم القومي من البريد، قررت وزارة الداخلية المصرية من خلال مصلحة الأحوال المدنية، البدء في استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة، وكذلك وثائق الزواج والطلاق، والقيد العائلي، كل ذلك يمكن استخراجه عبر موقع مصلحة الأحوال المدنية على الأنترنت cso.gov.eg وذلك لتوفير الوقت والجهد، فقد تم افتتاح مصلحة الأحوال المدنية المصرية عام 1962 بغرض التيسير على المواطنين في استخراج جميع الشهادات والوثائق، وتعتبر مصلحة الأحوال المدنية بمصر إحدى أهم المصالح الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية وأسند إليها تنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 ومباشرة الحالة المدنية للمواطنين وتسجيل الواقعات الحيوية الأتية لهم:

كذلك إصدار صور من تلك الواقعات فضلا عن إصدار بطاقات الرقم القومى وصورة القيد العائلي المميكن من واقع الحاسب الألى وتصحيح الأخطاء في شهادات (الميلاد – الوفاة) وتغيير الأسماء والديانة والجنسية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لذلك.

يقوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية بمختلف الخدمات الخاصة بالمواطن المصري من حيث الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وتسجيلها وإصدار الوثائق والمستندات الدالة عليها داخل وخارج البلاد، كما يقوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية بتصحيح البيانات المدونة بالسجلات بناء على طلب المواطن وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك بتغيير الأسماء والديانة والجنسية بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بها، ويقوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الرقم القومي للمواطن منذ لحظة الميلاد وفيما يلي قائمة بالخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية مقسمة طبقا لنوعياتها:

استخراج صورة قيد شهادة ميلاد لأول مرة مميكنة

استخراج صورة قيد شهادة ميلاد للقنصليات بالخارج

فحص طلب قيد ساقط الميلاد إذا تقدم بالطلب قبل مرور عام من تاريخ الميلاد

فحص طلب قيد ساقط الميلاد إذا تقدم بالطلب بعد مرور عام من تاريخ الميلاد

رابعاً: إصدار بطاقة الرقم القومى .. القيد العائلي المميكن

إصدار بطاقة الرقم القومى (أول مرة – بدل فاقد – بدل تالف – تغيير بيانات – أعادة تصوير)

تغيير قيود الأحوال المدنية المدونة بالسجلات

تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة بالسجلات

خطوات تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل تأتي في إطار التحديثات المستمرة التي يجريها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية cso.gov.eg بشأن الأوراق الثبوتية الخاصة بالمواطن المصري،من أجل تخفيف العب والوقت والجهد، رفع المعاناة عن المواطن المصري، وبعد إعلانها عن إصدار بطاقات الرقم القومي من البريد، قررت وزارة الداخلية المصرية من خلال مصلحة الأحوال المدنية، قررت البدء في استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة، وكذلك وثائق الزواج والطلاق، والقيد العائلي، كل ذلك يمكن استخراجه عبر موقع مصلحة الأحوال المدنية على ألأنترنت cso.gov.eg وذلك لتوفير الوقت والجهد، فقد تم افتتاح مصلحة الأحوال المدنية المصرية عام 1962 بغرض التيسير على المواطنين في استخراج جميع الشهادات والوثائق، وتعتبر مصلحة الأحوال المدنية بمصر إحدى أهم المصالح الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية وأسند إليها تنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 ومباشرة الحالة المدنية للمواطنين وتسجيل الواقعات الحيوية الأتية لهم: شهادات الميلاد شهادات الوفاة وثيقة الزواج وثيقة الطلاق كذا إصدار صور من تلك الواقعات فضلا عن إصدار بطاقات الرقم القومى وصورة القيد ألعائلي المميكن من واقع الحاسب الألى وتصحيح الأخطاء في واقعتي ( الميلاد – الوفاة ) وتغيير الأسماء والديانة والجنسية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لذلك الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية يقوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية بمختلف الخدمات الخاصة بالمواطن المصري من حيث الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وتسجيلها وإصدار الوثائق والمستندات الدالة عليها داخل وخارج البلاد، كما يقوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية بتصحيح البيانات المدونة بالسجلات بناء على طلب المواطن وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك بتغيير الأسماء والديانة والجنسية بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بها، ويقوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الرقم القومي للمواطن منذ لحظة الميلاد وفيما يلي قائمة بالخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية مقسمة طبقا لنوعياتها: أولا وقائع الميلاد استخراج شهادة الميلاد أول مرة استخراج صورة قيد شهادة ميلاد لأول مرة مميكنة استخراج صورة قيد شهادة ميلاد للقنصليات بالخارج فحص طلب قيد ساقط الميلاد إذا تقدم بالطلب قبل مرور عام من تاريخ الميلاد فحص طلب قيد ساقط الميلاد إذا تقدم بالطلب بعد مرور عام من تاريخ الميلاد ثانيا: وقائع الزواج والطلاق استخراج صورة قيد الزواج المميكنة استخراج صورة قيد الطلاق المميكنة ثالثا: وقائع الوفاة استخراج شهادة الوفاة أول مرة استخراج صورة قيد شهادة وفاة مميكنه فحص طلب قيد ساقط الوفاة إذا تقدم بالطلب قبل مرور عام من تاريخ الوفاة فحص طلب قيد ساقط الوفاة (ذا تقدم بالطلب بعد مرور عام من تاريخ الوفاة رابعاً: إصدار بطاقة الرقم القومى .. القيد العائلي المميكن إصدار بطاقة الرقم القومى (أول مرة – بدل فاقد – بدل تالف – تغيير بيانات – أعادة تصوير) مستخرج القيد العائلى المميكن تغيير/ تصحيح قيود الأحوال المدنية تغيير قيود الأحوال المدنية المدونة بالسجلات تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة بالسجلات خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا عن طريق الإنترنت الخطوة الأولى: هي الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومي عبر هذا الرابط الخطوة الثانية: توضيح نوع الوثيقة إذا كانت بدل فاقد أو بدل تالف أو تجديد أو أول مرة، وملء البيانات الموضحة. الخطوة الثالثة: توضح ملء بيانات مقدم الطلب “الاسم والرقم القومي، والبريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان ورقم الشقة واسم الشارع والرقم البريدي”. الخطوة الرابعة: وتشمل نظام الدفع سواء الدفع عند الاستلام أو الدفع الإلكتروني والتوصيل للمنازل بـ10 جنيهات. الاستعلام عن الطلبات المقدمة عن طريق الإنترنت. يمكن الدخول للرابط التالي للاستعلام عن الطلب الذي قدمته عن طريق الإنترنت رابط الاستعلام عن الطلب ستظهر لك صفحة الاستعلام كما في الصورة التالية ادخل رقم الطلب أو رقمك القومي اضغط على كلمة استعلام سيظهر لك موقف الطلب الخاص بك إذا ما كان قد تم أو أمامة بعض الوقت غرامات تأخير استخراج البطاقة وغيرها التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى: 100 جنيه غرامة. الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها: 100 جنيه غرامة. عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار: 50 جنيه غرامة. عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن: 50 جنيه غرامة. عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوم من تاريخ فقد أو تلف البطاقة: 50 جنيه غرامة. وتحرص وزارة الداخلية من خلال مصلحة الأحوال المدنية على توفير وقت وجهد المواطنين، وذلك من خلال تهيئة المصلحة وتطويرها حتى يتمكن المواطن من استخراج الأوراق الرسمية والثبوتية إلكترونيًا من منزلة من خلال الحاسب الآلي الخاص به. عقوبة التأخر في استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي 100 جنيه غرامة عن التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، وتكون عند بلوغ 16 سنة و6 شهور، ويتم دفعها عند عمل البطاقة الشخصية الأولى. 100 جنيه غرامة عن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها. 50 جنيه غرامة عن عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار. 50 جنيه غرامة عن عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن. 50 جنيه غرامة عن عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوم من تاريخ فقد أو تلف البطاقة. تكون فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مستثنين من الغرامات السابقة. وسنعرض عليكم الآن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي المميكنة لأول مرة استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي. بطاقة تحقيق الشخصية سواء العائلة أو الشخصية، أو جواز سفر، وذلك لإثبات هوية شخصية الفرد. صورة ضوئية من شهادة الميلاد. بالنسبة للمتزوجين، إحضار صورة لوثيقة الزواج. لأصحاب المهن النقابية، يجبب اعتماد المهنة الخاصة به. للعاملين في القطاع الخاص يجب تقديم خطاب التأمينات من الجهة المختصة. لأصحاب النشاط التجاري يجب إحضار صورة ضوئية من السجل التجاري. يجب إحضار صورة من المؤهل الدراسي، ولكن بعد الإطلاع عليه. الأوراق المطلوبة للحصول على بدل فاقد أو تالف البطاقة الشخصية نموذج البطاقة الشخصية من مصلحة الأحوال المدنية عن طريق أي فرع في جميع المحافظات. إثبات شخصية للشخص الذي يريد تجديد البطاقة. في حالة التالف يجب تسليم البطاقة مع الاستمارة. يمكنك استرجاع بياناتك القديمة عن طريق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية وللدخول لها اضغط هنا. يتم إصدار البطاقة بعد 15 يوم من تاريخ التجديد. الأوراق والمستندات المطلوبة لتغير محل الإقامة في الرقم القومي نموذج البطاقة الشخصية من مصلحة الأحوال المدنية عن طريق أي فرع في جميع المحافظات. تواجد أصل البطاقة الشخصية، بطاقة الرقم القومي. عقد إيجار للمكان الذي تريد فيه نقل محل الإقامة، (محضر موثق). يجب إحضار إيصال مياه، أو كهرباء، أو غاز، أو فاتورة تليفون أرضي. أما عن أرباب المعاشات فيجب إحضار خطاب موجة من الجهة الخاصة بصرف المعاش الخاص بهم. في حالة الطلاب، فيجب عليه أن يحضر خطاب من جهة العمل، سواء في القطاع العام أو جهة حكومية.

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