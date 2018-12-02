أخبار مصر | اليوم.. "عمال مصر" يحيون ذكرى المولد النبوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "عمال مصر" يحيون ذكرى المولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "سكرتارية التثقيف والتدريب" برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر للتثقيف ورئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، في الرابعة من مساء الأحد 2 ديسمبر 2018، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بالقاعة الكبري بمقر الاتحاد.

تشهد الاحتفالية تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، والإبتهالات الدينية للنقابي يوسف محمد عوض، ومحمد عمر الفقي، ومحمد أسامة سيد، للسيد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، ولوزير القوى العاملة محمد سعفان، ولرئيس اللتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي.

كما يتخلل الاحتفالية كلمة لنقيب الأشراف يلقيها الدكتور السيد الشريف، وللطرق الصوفية يلقيها الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.