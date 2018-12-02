أخبار مصر | بعد غلق باب التحديث.. خطوات تظلمات البطاقات التموينية ورابط التقديم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غلق باب التحديث.. خطوات تظلمات البطاقات التموينية ورابط التقديم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب تظلمات البطاقات التموينية لمن لم يتمكن من تصحيح أخطاء البطاقة التموينية الخاصة به من خلال تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين في المهلة المحددة والمنتهية يوم الأربعاء 7 نوفمبر.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي، توجيه وزاري يحمل الرقم 30 لسنه 2018 وهو قرار يتعلق بقبول تظلمات المواطنين من تجديد وتحديث بيانات بطاقات التموين، وذلك لمن لم يتمكن من تصحيح الأخطاء الواردة ببطاقته التموينية، وتم فتح باب التظلم وقبول طلبات التظلمات بداية من يوم السبت المقبل 10 نوفمبر.

وأكد وزير التموين أن الوزارة حريصة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين يكل سهولة ويسر وأكد القرار الوزاري أنه سيتم بحث تظلمات البطاقات التموينية لكل من لدية مشكلة تتعلق بعدم تمكنه من تصحيح الأخطاء وتجديد البيانات الخاصة به.