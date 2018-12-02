كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، مؤتمر صحفى للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، في تمام الساعة الواحدة ضهرًا، بمقر الوزارة بالعجوزة.
وجديرا بالذكر أن مشروع ٢ كفاية، هو حملة إتاحة حزمة متنوعة لوسائل تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة في تدريب الأطباء والممرضات، فيما تدفع وزارة لتضامن حوافز لكل الكوادر، كي تستطع التواجد وتقديم الخدمة في الصعيد، كما ستتعامل الوزارة مع نتائج ورش عمل تعمل عليها على مدار عام وتم الوصول إلى حديث حول أسباب الزيادة في المواليد.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .