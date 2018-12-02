شكرا لقرائتكم خبر عن هبة قطب توضح تعليمات تناول «الفياجرا النسائية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، من تناول الفياجرا النسائية في بداية اليوم، مشيرة إلى ضرورة تناولها قبل النوم.

وقالت في لقائها مع برنامج «الحكاية»، على فضاتئية «MBC مصر»، مساء السبت، إن تعليمات تناول الفياجرا النسائية تشمل عدم استخدامها مع الخمور.

وأضافت: «لازم يتاخد مدة على بعضها، على الأقل شهرين، وإذا لم يؤدي إلى نتيجة يتم الإقلاع عنه»، مشيرة إلى أن الموقع الرسمي للعقار أعلن أنه «غير مؤثر».

وأوضحت أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» وافقت على عقار الفياجرا النسائية بعد 11 عامًا من الرفض، بعد اتهامها بـ«التحيز للرجال ومنع المحفزات النسائية».