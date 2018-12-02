شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: «الزمالك فرقة مبتسترش.. وشعري يقطر دمًا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم الإعلامي عمرو أديب نادي الزمالك بسبب خروجه من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على يد الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت.

وقال في برنامجه «الحكاية»، على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «الفرقة اللي مبتسترش، الفرقة اللي بترفض إننا نقعد شوية سعداء، الفرقة اللي بترفس النعمة، الفرقة اللي فصولها دايمًا صعبة، أتحدث عن الزمالك».

وأضاف: «إمبارح جابولي سكتة دماغية، وكإن مصر مفيهاش عمرو أديب، أنا والله ما شمتان، أنا قلت قلبي بيقطر دمًا على الأهلي، فطبعًا قاعد دلوقتي عينيا بتقطر دما ووداني بتقطر دما وشعري بيقطر دما».

وتابع: «كله كوم واللي عمله فيا محمود علاء كوم لما راح شاط الكورة وضيع قلبي معاه، ومش عارفين راحت فين، أين ذهبت كورة محمود علاء محدش عارف».