شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 56 ألف مواطن فى أول يوم لحملة الكشف عن فيروس سى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة، أن أول يوم لحملة فيروس سى أسفر عن الكشف عن 56 ألف مواطن، ما يمثل إقبالا كثيفا.

من جانبه أكد الدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، أن المستهدف فى أول يوم عمل للحملة كان 40 ألف مواطن، ولكن الإقبال كان كثيف، ففى الفترة الصباحية فقط استقبلنا 56 ألف مواطن.

وأوضح شوقى، أنه تم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة "1804 فريق صباحى + 662 فرق مسائى" مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة فى أماكن تم تحديدها، بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد فى أماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الانفاق والسكك الحديدية والنوادى ومراكز الشباب والميادين الكبرى، بالإضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحا، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ويوم الأحد بالكنائس .