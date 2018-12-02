شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب عن رفع الدولار الجمركي: «البلد عايزة تقف على رجليها مش عايزة تدلع» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيد الإعلامي عمرو أديب قرار رفع سعر الدولار الجمركي على العديد من السلع غير الأساسية أو «غير الضرورية»، مشيرا إلى أن «البلد عايزة تقف على رجليها مش عايزة تدلع».

وقال في برنامجه «الحكاية» على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن القرار ربط سعر الدولار الجمركي بسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مقابل 16 جنيها للسلع الضرورية.

وأضاف أن قائمة السلع غير الضرورية تشمل «الكافيار والجمبري المستورد والخمور والببغاوات»، مضيفًا: «عن حد ما جاب بغبغان غلباوي وبنص لسان، عايز تشرب خمرة ادفع 40 جنيه للدولار وخش النار، يعني تخسر دنيا وآخرة».

وتابع: «القرار شمل الواردات التي لها مثيل محلي مثل الأحذية والأثاث، الناس اللي بتشتري الجزم بألفين جنيه، لما تبقى بـ2500 مش هتفرق معاك، البلد محتاجة كل قرش»، مشيرا إلى بدء تطبيق القرار اعتبارا من أول ديسمبر.

وأشار إلى أن «هناك أولويات في البلد، رغيف العيش يفضل بشلن، التموين يفضل موجود، الدعم على المحروقات والكهربا يفضل موجود، التعليم يفضل مجاني، وفي اللي بعد الأولويات، أنا بقول اللي مقتنع بيه».

كانت وزارة المالية أعلنت، الجمعة، زيادة سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية والترفيهية، ليكون وفقًا لسعره في البنك المركزي، مع استمرار تثبيته على السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج عند 16 جنيهًا.

وقال محمد معيط، وزير المالية، حسب بيان للوزارة، إن «هدفنا الأول ليس زيادة الحصيلة فقط بل تشجيع وتنمية الصناعة المحلية من خلال توفير منافسة عادلة لها مع المستورد».