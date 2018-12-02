شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تعلن اليوم تطوير عيادات تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد مؤتمر صحفى للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن قد أكدت أن مشروع 2 كفاية، هو حملة إتاحة حزمة متنوعة لوسائل تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة في تدريب الأطباء والممرضات، فيما تدفع وزارة لتضامن حوافز لكل الكوادر كي تستطع التواجد وتقديم الخدمة في الصعيد، كما ستتعامل الوزارة مع نتائج ورش عمل تعمل عليها على مدار عام وتم الوصول إلى حديث حول أسباب الزيادة في المواليد لافتة، أن وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة دربت الأطباء والممرضات و 2000 رائدة ريفية تجوب المنازل في بداية لـ10 آلاف زيارة منزلية للسيدات في 10 محافظات في الصعيد حتى تصل إلى340 ألف زيارة خلال أشهر قليلة، مضيفة أنه سيتم إذاعة 60 حلقة في إذاعة القرآن الكريم حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.