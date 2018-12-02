شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر بيان "الصحة" بأعداد منافذ توزيع الألبان المدعمة للأطفال بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل"الخليج 365" على بيان بأعداد منافذ توزيع ألبان الأطفال الصناعية شبيهة لبن الأم المدعومة من وزارة الصحة، والتى تصرف من عمر يوم وحتى عام، من 1093 منفذا بالجمهورية .

وتقدم المنافذ الخدمة للأطفال الذين لديهم مشاكل فى الرضاعة الطبيعية من أمهاتهم، حيث يباع اللبن فى المنفد من عمر يوم وحتى 6 شهور بــ 5 جنيهات، بينما يباع اللبن المدعومة من عمر 6 شهور وحتى عام بــ 26 جنيها .

وتعمل المنافذ بشكل مستمر من 9 صباحا وحتى الخامسة مساءً.



