أخبار مصر | المتحف الآتوني يستعد لاستكمال أعماله قريبًا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف الآتوني يستعد لاستكمال أعماله قريبًا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة مشكلة من وزارة الآثار بمراجعة آخر أعمال المتحف الآتوني بمحافظة المنيا، حيث أعلنت عن استئناف العمل به قريبًا.

وتشكلت اللجنة من إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، ووعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، والدكتور محمود مبروك مسئول العرض المتحفي، والدكتورة دليلة الكرداني مدير المكتب الاستشاري للمتحف، وبحضور أحمد حميدة مدير عام المتحف الاتوني، والشركة المنفذة للمشروع، ومهندسي قطاع المشروعات بوزارة الآثار.

يعد متحف أخناتون والشهير بالمتحف الآتوني، ضمن 3 متاحف أثرية كبيرة في مصر، بعد المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمتحف القومي بالحضارة بالفسطاط.

ومن جانبه صرح أحمد حميدة، مدير المتحف، في تصريحات سابقة، أن فكرة إقامة المتحف بدأت في نهاية التسعينيات، حيث يعتبر المتحف تحفة معمارية أثرية تعبر عن تاريخ المحافظة التاريخي والأثري، وقد بدأ العمل العفلي بالمشروع عام 2002 علي مساحه 25 فدان، وتم تصميم رسوماته الهندسية علي شكل هرمي من خلال فريق عمل ألماني.

وعن المنطقة اللوجستية قال حميدة إن تصميمها تمرمن خلال فريق عمل مصري، وتم البدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات علي مرحلتين باعتمادات مالية مصرية بلغت 130 مليون جنيه.

وتوقف العمل بالمشروع عقب أحداث يناير، ثُم استُكملت المرحلة الثالثة عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم عام 2014 ، باعتمادات تجاوزت 200 مليون جنيه، شملت التشطيبات النهائية والفتارين وخطة العرض المتحفي، وأجهزة المراقبة، والإضاءة.