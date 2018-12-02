أخبار مصر | اليوم.. مائدة مستديرة لـ"الأعلى للإعلام" واليونيسيف حول قضايا الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مائدة مستديرة لـ"الأعلى للإعلام" واليونيسيف حول قضايا الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مائدة مستديرة لعرض ومناقشة اتفاقية التعاون بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، والذي يستهدف إيجاد آلية مشتركة، لتفعيل دور الإعلام في مصر من أجل تحسين حياة الأطفال وأسرهم وحماية حقوقهم.

يأتي ذلك صباح اليوم الأخد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء منظمة اليونيسيف.