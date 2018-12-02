أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، أكبر مركز لتدريب الصحفيين في الشرق الأوسط، بمقر النقابة، ظهر اليوم الأحد.

ويحتوي مركز التدريب على كافة الإمكانيات من صالة تحرير، واستوديو للإذاعة والتلفزيون، وقاعات لـ"السوشيال ميديا"، وغيرها​.

ومن المقرر أن يشارك بالاحتفال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وقال نقيب الصحفيين إن هذا المركز سيكون نقلة نوعية وكبيرة في تدريب الصحفيين في مصر.