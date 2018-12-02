شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 6 متهمين بالتسبب في شائعة «سفاح السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة فيصل والجناين، بإشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس، حبس 6 متهمين ضمن تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تسببهم في إصابة 3 فتيات بسبب خلافات شخصية وظهور شائعات حول وجود سفاح في المدينة.

ووجه المستشار أيمن قطب، رئيس نيابة فيصل والجناين، للمتهمين اتهامات «تكدير الأمن وبث الرعب في نفوس الناس والتعدي بالضرب على 3 فتيات بسلاح أبيض بسبب خلافات معهم».

وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم خلال تحقيقات النيابة التي استمرت ما يقرب من 14 ساعة متواصلة، فيما اعترفوا في محضر الشرطة تفصيليا بما ارتكبوه مع المجني عليهن الثلاثة لخلافات شخصية.

كانت مباحث السويس ضبطت، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، تشكيلا عصابيا تعمد إصابة فتاتين على إثر خلافات شخصية تتعلق بمعرفتهما معلومات عن السلوك المنحرف لأحد أعضاء التشكيل، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«سفاح السويس».

وذكرت مصادر أمنية، مساء الأربعاء، أن التشكيل وراءه سيدة و3 أخرين، وكان دافع المتهمة إلحاق الأذى بفتاتين لمعرفتهما أمورا سيئة عنها، فاستعانت بالمتهم «م.ت» الذي أصاب إحداهما بسلاح أبيض وهو مستقل دراجة نارية.

وأضافت المصادر أن زعيمة التشكيل حرضت عناصرها لإصابة الفتاتين مقابل مبلغ مالي، لوجود خلافات بينها وبين الضحيتين، فيما استغلت فتيات أخرى غموض الواقعة وأحدثن إصابات في أنفسهن لتحقيق الشهرة وتبرير بعض السلوكيات.