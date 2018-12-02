شكرا لقرائتكم خبر عن نائب إيطالي: رئيس البرلمان ارتكب «خطأ سياسيًا» بتجميد العلاقات مع مصر (بيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب البرلماني عن حزب «إخوة إيطاليا»، إدموندو سيريلي، إن رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، «وقع في خطأ مؤسسي وسياسي بإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر على خلفية قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجينى في القاهرة عام 2016».

وأضاف النائب في بيان أصدره السبت: «هذه الخطوة تعد علامة واضحة على أن سياسة مجلس النواب الإيطالي الحالية تصدر أحكام جاهلة على المستوى القانوني والمؤسسي».

وأكد «سيريلي» أن «الدائرة الحالية ليس لها أي علاقات سياسية مع دول أو حكومات أجنبية، كما ليس لديها الرغبة في عقد اجتماعات أو حوارات مع الحكومة الإيطالية وهو ما أكده من قبل رئيس الورزاء جوزيبي كونتي».

وأشار إلى أن قضية مقتل ريجيني قضية «مأساوية تعكس عجز الحكومات الإيطالية المتعاقبة على التعاون معها»، معتبرا من جهة أخرى أن «الجيش الإيطالي والمدنييي المشاركين في مهمات في لبنان وليبيا يتعرضون للخطر بسبب فقر العمل الحكومي».