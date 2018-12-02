أخبار مصر | "شبورة وأمطار".. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شبورة وأمطار".. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 21 والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 09، وقنا العظمى 23 والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 والصغرى 12.