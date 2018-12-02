أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة": مصر تعود بقوة لدورها الريادي في المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر الثورة": مصر تعود بقوة لدورها الريادي في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن معرض "إيديكس 2018" أول معرض للأسلحة يُقام على أرض مصر، والذي بدوره يضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعية في العالم، مؤكدا على أن من ينظم هذه المعارض دول كبرى لديها صناعات دولية كبير، ومصر تستحق أن تكون في هذه المكانة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان أصدره منذ قليل، أن مصر تعود بقوة لدورها الريادي في المنطقة، وتعود أيضا لوزنها وثقلها في محيطها الأفريقي والعربي، مشيرا إلى أن تنظيم مصر لمعرض "إيديكس 2018"، يثبت أنها دولة تمتلك صناعة دفاعية قوية.

وأوضح رئيس "مصر الثورة": "بعد ثورة 30 يونيو رفض العالم إعطاء مصر أسلحة، لكن اليوم الشركات والدول ستشارك في معرض للسلاح بالقاهرة، وتحولنا من دولة ممنوع عنها السلاح إلى دولة فيها تعرض فيها دولا عديدة أحدث ما أنتجته من سلاح".

جدير بالذكر أن معرض "إيديكس 2018" يقام في مصر في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018.