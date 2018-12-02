مصر | حبس ٤ متهمين باختطاف طفل بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ٤ متهمين باختطاف طفل بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المتهم الرئيسى "م.و"، إن المجنى عليه "أ. م"، 15 سنة، تمكن من سرقة هاتفه، ورفض إرجاعه وقام بابتزازه بالرسائل والمحادثات الموجودة بالهاتف، لذلك استعان بباقى المتهمين وقاموا بالإمساك بالمجنى عليه واحتجازه لأخذ الهاتف منه.
وتمكن ضباط قسم شرطة بدر من القبض على "م.و"، ع.ك "، "ف ن "، "أ.م "، لخطفهم طفلا والتعدى عليه بالضرب بمدينة بدر، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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