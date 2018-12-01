أخبار مصر | "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. طلب إحاطة لإعادة المصانع المغلقة و"الوفد" يدعو "السيسي" ورؤساء الأحزاب للاحتفال بالمئوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. طلب إحاطة لإعادة المصانع المغلقة و"الوفد" يدعو "السيسي" ورؤساء الأحزاب للاحتفال بالمئوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

- برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصناعة لإعادة فتح المصانع المغلقة

تقدم النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان مُوجه للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول إستراتيجية الوزارة لإعادة فتح المصانع المُغلقة.

وقال عباس، إن ملف إغلاق المصانع يعتبر من القضايا الخاصة بالأمن القومي لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من معاناته في ظل المجهودات التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لنهضة البلاد، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد عن 4000 مصنعًا مغلقًا في مصر وهو ما يستوجب على وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بذل قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من المُمكن أن تقوم الحكومة بمنح تمويلات ميسرة السداد لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها وبالنسبة للمصانع المملوكة للدولة يجب إعادة النظر في الإدارة الحالية لها، مُذكرًا أن حل أزمة هذا الملف سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج بقوة لإعادة ريادة مصر في ملف الصناعة كما كانت في السابق بل أفضل عما كانت.

- "برلماني": كتابة الثمن على السلعة يقضي على ارتفاع الأسعار

قال النائب مجدي بيومي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إن كتابة أسعار السلع على العبوات يسهم بشكل كبير في التصدي لجشع التجار، مشيدا بمبادرة "لا لجشع الجزارين" التي تبنتها بعض الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف، مؤكدا أنها أدت لانخفاض أسعار اللحوم في محافظة بني سويف نحو 30 جنيهًا.

وأشار "بيومي" إلى أن هناك العديد من الأفكار التي تهدف للحفاظ على استقرار الأسعار ومنها المبادرات التي تطلقها بعض المحافظات، مؤكدا أن جشع التجار زاد في الآونة الأخيرة واحتكار السلع أصبح سمة بين الكثير منهم، وأن تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على محدودي الدخل.

وطالب النائب البرلماني، التجار بالمشاركة في بناء الوطن ووضع هامش ربح مناسب على تجارتهم وعدم المغالاة خاصة في السلع الإستراتيجية اليومية، لافتا إلى أن مقترح كتابة السعر سيسهم في القضاء على الظاهرة.

- "إسكان النواب" تكشف الحالات التي لا يُطبق عليها التصالح في مخالفات البناء

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن هناك بعض الحالات لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف "والي"، في تصريحات صحفية، أن من هذه الحالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء الذي تم بالفعل على الأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بالمباني التي تمت على الأراضي الزراعية، أكد أنه لن يتم التصالح فيها إلا فيما عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوي الأخير الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017.

وكشف علاء والي، أنه جار التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017، لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمراني بالتنسيق مع وزارات (الإسكان والمرافق - الزراعة - التنمية المحلية) في ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمباني التي أقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة، وتم توصيل المرافق لها وهي ملاصقة تمامًا للحيز العمراني لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.

- "الوفد" يدعو "السيسي" ورؤساء الأحزاب للاحتفال بمئوية الحزب

قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمُتحدث الرسمي، إن اجتماع المكتب التنفيذي للحزب اليوم السبت برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، ناقش سبل الإعداد للاحتفال بمئوية حزب الوفد واختيار الأسماء المُرشحة للإشراف علي الاحتفال بالمئوية.

وأضاف الهضيبي، أنه تم وضع تصور كامل لهذه الاحتفالية بالإضافة إلى كيفية وضع التدابير المالية للأزمة لتمويل الاحتفال وكذلك التنسيق والتشاور مع وزارة الثقافة باعتبار أن ثورة 19 هي ثورة الشعب المصري وأن ثورة 30 يونيو هي الوجه المقابل لثورة 19، مُضيفًا أن المكتب التنفيذي ناقش أيضًا خلال الاجتماع توجيه الدعوة إلى جامعتي كامبردج وأوكسفورد لحضور الاحتفالية بالتعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية، وتوجيه دعوة لجميع سفراء الدول الأجنبية في مصر ورؤساء الأحزاب السياسية والخارج خاصة حزب المؤتمر الهندي والشيوعي الصيني وحزب المحافظين البريطاني والحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين والحزب الاشتراكي الفرنسي.

وأشار المتحدث الرسمي، أن المكتب التنفيذي قام بتفويض المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس الحزب بالتواصل مع رئاسة الجمهورية لتكون احتفالية مرور مائة عام على ثورة 19 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته لحضور الاحتفالية باعتبار أن ثورة 19 هي ثورة الشعب المصري بجميع طوائفه، مُؤكدًا أن المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم؛ لحين الانتهاء من كافة الفعاليات الخاصة بمئوية الوفد وثورة 19.