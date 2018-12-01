أخبار مصر | غدًا.. وزارة الاتصالات تنظم جولة ميدانية بالقرية الذكية لـ 40 إماما وواعظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. وزارة الاتصالات تنظم جولة ميدانية بالقرية الذكية لـ 40 إماما وواعظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي غدا الأحد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، وذلك في إطار سعي وزارة الأوقاف للتحول الرقمي الكامل، وتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات تدريبا متقدما في مجال تكنولوجيا المعلومات والنشر الإلكتروني والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الأعمال المشتركة بين الوزارتين في مجال تحول ملف الأوقاف وجميع أنواع التعامل إلى ملف إلكتروني، وغير ذلك من الملفات، إضافة إلى مناقشة ملف تطبيق الأذان الموحد بمساعدة فنية من وزارة الاتصالات.

وتنظم وزارة الاتصالات جولة ميدانية بالقرية الذكية لنحو أربعين إماما وواعظة من أئمة واعظات الأوقاف بصحبة وزيري الأوقاف والاتصالات للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال كلون من التثقيف الذي لا غني عنه لأحد في عالم اليوم، ولا سيما الأئمة والواعظات للانفتاح على العالم من أجل نشر الفكر الوسطي ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف.