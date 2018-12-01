شكرا لقرائتكم خبر عن نواب المنيا لوزير الشباب: هناك 35 قرار تخصيص لمراكز منذ 2010 ولم تُنفذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء السبت، عددًا من نواب البرلمان على هامش زيارته لمحافظة المنيا، لافتتاح وتفقد بعض المنشآت ومراكز الشباب ومتابعة خطة العمل للانتهاء من الاستاد الرياضي.

وخلال اللقاء تم عرض بعض المطالب ومنها استكمال الاستاد الرياضي، وإنشاء 14 ملعبًا تم البدء في إنشائها قبل عامين وتوقف العمل بها، واستكمال حمام سباحة مركز بني مزار، ووضع خريطة للقري المحرومة بالمحافظة، خاصة وأن عدد القري بتوابعها على مستوي المنيا يبلغ 2187، في حين أن عدد مراكز الشباب يبلغ 158 فقط.

وأوضح النواب أن «هناك 35 قرار تخصيص لمراكز شباب منذ عام 2010 وحتى الآن لم يتم إنشائها»، مشيرين إلى أنه «منذ عام 2000 وحتى عام 2018 لم ينشأ مركز شباب واحد بالمحافظة، وخلال هذا العام حصلنا على موافقة بإنشاء 12 مركز شباب جديدة تم البدء فيهم».

وأضاف «ملك» أن الوزير تجاوب مع تلك المطالب ووعد بتقديم الدعم لجميع مراكز الشباب خاصة بالقرى، وبالنسبة للاستاد الرياضي تم الاتفاق مع الوزير على وضع جدول زمني مدته 15 شهرا للانتهاء منه وتسليمه، وسيكون مفخرة ومدرجاته التي تسع 10 ألاف شخص قابلة للتوسعة حتى تستوعب 20 ألف فيما بعد.