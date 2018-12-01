شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تحضيرى فى برلين لإنشاء جامعة العلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أندرياس زابى، رئيس الجامعة التطبيقية للاقتصاد والقانون فى برلين، رئيس تحالف الجامعات التطبيقية فى ألمانيا، إن علاقة التعاون بين بلاده ومصر ممتدة عبر سنوات طويلة، مؤكداً سعادته بإنشاء الجامعة الألمانية الدولية «جامعة للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية»، والتى ستعمل على توفير وظائف لخريجيها وتعاون بين الجانب الأكاديمى والصناعى، مشيراً إلى وجود قاعدة عريضة من المؤسسين الذين سيقدمون خبراتهم لمصر، والتى تم اختيارها لإنشاء أول جامعة ألمانية بالمنطقة لثقتهم فى قوة القاهرة.

وأضاف زابى، فى كلمته خلال اللقاء التحضيرى مع السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى ألمانيا، والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، استعداداً لإنشاء الجامعة التطبيقية، إن التحالف يرغب فى نقل الخبرات لسوق العمل المصرية، مشيداً بحماس رئيس مجلس الأمناء، «نثق بأن منصور سيضع هذه الجامعة فى مصاف الجامعات فى العالم»، متطلعاً لوضع حجر أساس الجامعة قريباً.

من جانبه قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، إنها أول جامعة ثنائية القومية خارج حدود ألمانيا، وأول عمود أساسى للتوسع فى التعليم العالى العابر للحدود، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تدل على أهمية مصر بالنسبة لألمانيا.

وأضاف منصور أن العمل على إنشاء الجامعة الألمانية الدولية يسير بالتوازى بين القاهرة وبرلين، لافتتاحها عام ٢٠٢٠، لافتاً إلى أن ممثل التحالف زار العاصمة الإدارية، كما أوفى الجانب المصرى بوعده بموافقة مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء الجامعة.